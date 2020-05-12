В приложении "Дія" появился страховой полис для авто

Фото: портал "Дія" (diia.gov.ua)

Он будет доступен только владельцам авто

В приложении для документов и государственных услуг "Дія" появился страховой полис для авто (автогражданка). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации.

Как сообщается, отныне для водителей в приложении "Дія" доступен полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка.

Как это будет работать:

Мобильное приложение делает запрос по номеру авто в систему МТСБУ о наличии страховки. Если страховой полис действительный, в меню техпаспорта в приложении будет розовая бегущая строка "страховой полис действителен". Если нет, то желтая - "страховой полис не действителен".

Автогражданку можно проверить с любого смартфона, где установлено приложение. При помощи QR-кода на техпаспорте можно сверить документ с данными в реестре. Страховой полис будет доступен только владельцам авто.

Также отмечается, что для отображения документа нужно обновить приложение до версии 1.7.2.

Напомним, ранее сообщалось, что приложение "Дія" загрузили уже 3 миллиона раз спустя 3 месяца после старта продукта.

Также РБК-Украина писало, что во время карантина украинцы могут предъявлять цифровые паспорта из приложения "Дія".