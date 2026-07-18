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"Прилетов" не показали: росСМИ избегают кадров горящих складов Wildberries

20:19 18.07.2026 Сб
2 мин
Что показывали вместо пожаров?
aimg Валерия Абабина
Фото: пожар на складах Wildberries в РФ (росСМИ)

Российские телеканалы и подцензурные онлайн-СМИ практически не показали своей аудитории последствия ударов ВСУ 18 июля по составам Wildberries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг российского медиа "Агенство.Новости"

Как рассветы осветили удары

По данным мониторинга, ни один российский телеканал в утренних и дневных новостных выпусках не анонсировал удары по составам Wildberries среди главных событий дня.

Большинство коротко затрагивали тему только после первого сюжета, посвященного действиям русской армии в Украине.

По наблюдениям авторов мониторинга, на НТВ ведущая выпуска новостей в 10 часов выделила теме атак на Wildberries 40 секунд эфирного времени. Пересказав публикации в блогах губернаторов Московской и Тамбовской областей, она перешла к другим новостям.

В 11-часовых новостях на "России 1" об атаке рассказали так же – 40 секунд после репортажа о действиях российской армии в Украине. К сообщениям губернаторов добавили заявление официального представителя Следственного комитета.

Без фото и видео с места событий и полноценных репортажей осветил событие "Первый канал" в новостном выпуске в 12 часов. Там рассказали о событиях сразу после анонса основных тем, уделив им около двух минут.

Авторы мониторинга подчеркивают: ни один телеканал не показал кадры пожаров на складах.

Что скрывают силовицкие Telegram-каналы

По данным мониторинга, связанные с силовиками Telegram-каналы также не публиковали кадры пожаров.

Единственным фото, перепечатанным изданием, стал снимок, опубликованный в посту губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Telegram-канал, входящий в медиахолдинг Ксении Собчак, опубликовал только две новости об атаке.

Первый проект сопровождал объяснением: почему в посту нет фото последствий "прилетов", которые уже разошлись по сети.

"Потому что российские власти запретили СМИ и обычным людям публиковать последствия атак, кроме официальных отчетов, и мы опасаемся санкций даже за публикацию фото, по которым невозможно определить локацию", - говорится в объяснении редакции.

Что запрещено в российских регионах

В Тамбовской области запрещено публиковать данные о БПЛА и работе ПВО.

В Подмосковье о таком запрете публично не сообщалось, но с середины мая оно действует на территории Москвы.

Напомним, в ночь на 18 июля в Московской области состав Wildberries в Электростале охватил мощный пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение логистических объектов в Московском и Тамбовском регионах – на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта.

Помимо состава Wildberries в Электростале, под удар попала нефтебаза в Ногинске - также сообщалось о взрывах в Твери и Владимире.

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