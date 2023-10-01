"Прилеты" дронов и ракет. Что известно о последствиях ночных обстрелов Украины

При подготовке материала использовались источники: Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, главы Николаевской ОВА Виталия Кима, главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, Facebook полиции Черкасской области, Facebook управления ГСЧС Харьковской области.

Чем били оккупанты

Этой ночью россияне выпустили по Украине 30 дронов-камикадзе. "Шахеды" запускали из временно оккупированного Крыма, Курска и Краснодарского края РФ. Силы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников противника.

Также оккупанты запускали зенитные ракеты С-300 по Харькову. Пуски совершались с территории Белгородской области РФ.

Умань

Российские дроны этой ночью ударили по городу Умань Черкасской области. Под ударом врага была промышленная инфраструктура.

Фото: полиция показала последствия обстрела Умани (facebook.com/cherkasypolice)

В результате атаки вспыхнули пожар на складах, в частности, там, где хранилось зерно. По предварительным данным, ранения получил один человек. Пострадавший госпитализирован.

Кривой Рог

В Кривом Роге в результате атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура. Отмечается, что оккупанты ударили по промышленности.

В городе вспыхнул пожар, который был ликвидирован. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Также в Днепропетровской области силы противовоздушной обороны сбили вражеский дрон.

Николаевская область

По данным Николаевской ОВА, около 1:15 за пределами населенного пункта Снигиревской общины были зафиксированы удары беспилотниками. Из-за атаки повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия. Вспыхнула сухая трава, пожар уже потушен.

Кроме того, в Николаевской области уничтожен "шахед".

Харьков

Российские террористы после полуночи атаковали Харьков ракетами С-300. Зафиксированы "прилеты" трех ракет в Холодногорском районе города.

Под ударом врага также оказалось гражданское предприятие. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.