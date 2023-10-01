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Оккупанты ночью атаковали "шахедами" Николаевскую область

Николаевская область, Воскресенье 01 октября 2023 11:08
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Оккупанты ночью атаковали "шахедами" Николаевскую область Фото: дроны атаковали Николаевскую область (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 1 октября атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе. "Шахеды" ударили по территории предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

По его словам, около 1:15 за пределами населенного пункта Снигиревской общины были удары дронами, вероятно, Shahed 131/136.

В результате атаки повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия и забор. Также вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Загорелась сухая трава. Обошлось без пострадавших.

Также этой ночью в Николаевской области противовоздушная оборона сбила один "шахед".

Ночная атака на Украину

Этой ночью, как и предыдущие, россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили 30 дронов, силы ПВО сбили 16 "шахедов"

Звуки взрывов слышали в нескольких областях Украины. Однако в Кривом Роге и Черкасской области есть попадания. В частности, в Черкасской области была повреждена промышленная инфраструктура в Умани. В результате атаки на Умань пострадал один человек.

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