"Прильоти" дронів та ракет. Що відомо про наслідки нічних обстрілів України

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця, голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, Facebook поліції Черкаської області, Facebook управління ДСНС Харківської області.

Чим били окупанти

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 30 дронів-камікадзе."Шахеди" запускали з тимчасово окупованого Криму, Курська та Краснодарського краю РФ. Сили протиповітряної оборони збили 16 безпілотників ворога.

Також окупанти запускали зенітні ракети С-300 по Харкову. Пуски здійснювали з території Бєлгородської області РФ.

Умань

Російські дрони цієї ночі вдарили по місту Умань Черкаської області. Під ударом ворога була промислова інфраструктура.

Фото: поліція показала наслідки обстрілу Умані (facebook.com/cherkasypolice)

Внаслідок атаки спалахнули пожежа на складах, зокрема, там, де зберігалося зерно. За попередніми даними, поранення отримала одна людина. Постраждалого госпіталізували.

Кривий Ріг

У Кривому Розі внаслідок атаки дронів пошкоджена цивільна інфраструктура. Зазначається, що окупанти ударили по промисловості.

У місті виникла пожежа, яку ліквідували. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Також у Дніпропетровській області сили протиповітряної оборони збили ворожий дрон.

Миколаївська область

За даними Миколаївської ОВА, близько 1:15 за межами населеного пункту Снігурівської громади були зафіксовані удари безпілотниками. Через атаку пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Спалахнула суха трава, пожежу вже загасили.

Крім того, у Миколаївській області знищили "шахед".

Харків

Російські терористи після опівночі атакували Харків ракетами С-300. Зафіксовано "прильоти" трьох ракет у Холодногірському районі міста.

Під ударом ворога також опинилося цивільне підприємство. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.