Россияне ударили по Умани: фото и видео с места инцидента
Россияне этой ночью, 1 октября, ударили по городу Умань Черкасской области. Правоохранители показали последствия вражеской атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области в Facebook.
Оккупанты атаковали Черкасскую область дронами-камикадзе. В Умани есть попадание по промышленной инфраструктуре.
В результате атаки вспыхнули складские помещения, в частности, где хранилось зерно. По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали.
На месте инцидента идет ликвидация последствий вражеских обстрелов. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.
Фото: полиция показала последствия обстрела Умани (facebook.com/cherkasypolice)
Ночная атака дронов
Этой ночью, как и предыдущие, россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили 30 дронов, силы ПВО сбили 16 "шахедов"
Звуки взрывов слышали в нескольких областях Украины. Однако в Кривом Роге, Черкасской и Николаевской областях есть попадания. Под прицелом врага была промышленность.
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