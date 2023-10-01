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Россияне ударили по Умани: фото и видео с места инцидента

Умань, Воскресенье 01 октября 2023 11:35
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Россияне ударили по Умани: фото и видео с места инцидента Фото: полиция показала последствия обстрела Умани (facebook.com/cherkasypolice)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне этой ночью, 1 октября, ударили по городу Умань Черкасской области. Правоохранители показали последствия вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области в Facebook.

Оккупанты атаковали Черкасскую область дронами-камикадзе. В Умани есть попадание по промышленной инфраструктуре.

В результате атаки вспыхнули складские помещения, в частности, где хранилось зерно. По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали.

На месте инцидента идет ликвидация последствий вражеских обстрелов. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.

Фото: полиция показала последствия обстрела Умани (facebook.com/cherkasypolice)

Ночная атака дронов

Этой ночью, как и предыдущие, россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили 30 дронов, силы ПВО сбили 16 "шахедов"

Звуки взрывов слышали в нескольких областях Украины. Однако в Кривом Роге, Черкасской и Николаевской областях есть попадания. Под прицелом врага была промышленность.

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