"Прилеты" баллистики и десятков дронов: чем РФ атаковала ночью и как отработала ПВО
Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками и баллистикой. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, но есть и попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил Украины.
"В ночь на 20 февраля противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 80 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы ВСУ.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 107 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
При этом зафиксированы попадания баллистической ракеты и 21 ударного дрона на 14 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на одной локации.
Удары РФ по Украине 20 февраля
Российские войска ночью атаковали ряд регионов беспилотниками, а также баллистикой. В частности, утром 20 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Для атаки была применена ракета "Искандер-М".
Удар был нанесен рядом с жилыми многоэтажками, в результате чего повреждены семь домов и административное здание. Из-за обстрела вспыхнули два автомобиля, а в квартирах выбило окна.
Кроме того, в ночь на 20 февраля россияне совершили более 20 атак на Днепропетровщину. Враг применял беспилотники, артиллерию и РСЗО "Град".