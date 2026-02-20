ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

"Прилеты" баллистики и десятков дронов: чем РФ атаковала ночью и как отработала ПВО

Пятница 20 февраля 2026 09:28
"Прилеты" баллистики и десятков дронов: чем РФ атаковала ночью и как отработала ПВО Фото: РФ атаковала Украину дронами и баллистикой (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками и баллистикой. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, но есть и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил Украины.

Читайте также: РФ атаковала Харьков баллистикой: под ударом многоэтажки, произошла утечка газа

"В ночь на 20 февраля противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области РФ, а также 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 80 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 107 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксированы попадания баллистической ракеты и 21 ударного дрона на 14 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на одной локации.

&quot;Прилеты&quot; баллистики и десятков дронов: чем РФ атаковала ночью и как отработала ПВО

Удары РФ по Украине 20 февраля

Российские войска ночью атаковали ряд регионов беспилотниками, а также баллистикой. В частности, утром 20 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Для атаки была применена ракета "Искандер-М".

Удар был нанесен рядом с жилыми многоэтажками, в результате чего повреждены семь домов и административное здание. Из-за обстрела вспыхнули два автомобиля, а в квартирах выбило окна.

Кроме того, в ночь на 20 февраля россияне совершили более 20 атак на Днепропетровщину. Враг применял беспилотники, артиллерию и РСЗО "Град".

