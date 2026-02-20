ua en ru
Пт, 20 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Прильоти" балістики і десятків дронів: чим РФ атакувала вночі та як відпрацювала ППО

П'ятниця 20 лютого 2026 09:28
UA EN RU
"Прильоти" балістики і десятків дронів: чим РФ атакувала вночі та як відпрацювала ППО Фото: РФ атакувала Україну дронами та балістикою (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками та балістикою. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, але є й влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил України.

Читайте також: РФ атакувала Харків балістикою: під ударом багатоповерхівки, стався виток газу

"У ніч на 20 лютого противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 128 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 107 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовані влучання балістичної ракети та 21 ударного дрону на 14 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на одній локації.

&quot;Прильоти&quot; балістики і десятків дронів: чим РФ атакувала вночі та як відпрацювала ППО

Удари РФ по Україні 20 лютого

Російські війська вночі атакували низку регіонів безпілотниками, а також балістикою. Зокрема, вранці 20 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Для атаки було застосовано ракету "Іскандер-М".

Удар було завдано поряд з житловими багатоповерхівками, внаслідок чого пошкоджено сім будинків та адміністративну будівлю. Через обстріл спалахнули два автомобілі, а у квартирах вибило вікна.

Окрім того, в ніч на 20 лютого росіяни здійснили понад 20 атак на Дніпропетровщину. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та РСЗВ "Град".

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України ППО Вторгнення Росії до України
Новини
Шанси Путіна на перемогу в Україні скорочуються, - The Economist
Шанси Путіна на перемогу в Україні скорочуються, - The Economist
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"