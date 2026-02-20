"Прильоти" балістики і десятків дронів: чим РФ атакувала вночі та як відпрацювала ППО
Російські війська вночі атакували Україну ударними безпілотниками та балістикою. Більшість ворожих цілей збили сили ППО, але є й влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил України.
Читайте також: РФ атакувала Харків балістикою: під ударом багатоповерхівки, стався виток газу
"У ніч на 20 лютого противник атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 128 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи ЗСУ.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 107 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
При цьому зафіксовані влучання балістичної ракети та 21 ударного дрону на 14 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на одній локації.
Удари РФ по Україні 20 лютого
Російські війська вночі атакували низку регіонів безпілотниками, а також балістикою. Зокрема, вранці 20 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Для атаки було застосовано ракету "Іскандер-М".
Удар було завдано поряд з житловими багатоповерхівками, внаслідок чого пошкоджено сім будинків та адміністративну будівлю. Через обстріл спалахнули два автомобілі, а у квартирах вибило вікна.
Окрім того, в ніч на 20 лютого росіяни здійснили понад 20 атак на Дніпропетровщину. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та РСЗВ "Град".