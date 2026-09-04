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Бизнес под ударом. Какие экстренные решения готовят власти для спасения экономики

12:15 04.09.2026 Пт
6 мин
Как государство меняет правила тревог и логистику из-за атак РФ
aimg Ирина Гамерская
Бизнес под ударом. Какие экстренные решения готовят власти для спасения экономики Фото: Киев уже больше недели под постоянными атаками (ГСЧС Киева)
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На фоне ежедневных массированных атак России на склады, супермаркеты, порты и транспортную инфраструктуру власти экстренно готовят комплекс мер по поддержке экономики. Профильные ведомства анонсировали круглосуточную помощь, децентрализацию складов, упрощение налогового контроля и новые правила безопасности работы.

Какие решения уже приняли власти на фоне атак на логистику и на какую помощь может рассчитывать бизнес – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Контекст

РФ уже больше недели ежедневно атакует Киев и область реактивными дронами, под вражеский удар попали десятки бизнесов. Дроны атакуют склады прокуктовых супермаркетов, маркетплейсов, книжных издательств, фармкомпаний.

Под атакой почтовые операторы и международные компании. Почти ежедневно о прилетах сообщает "Новая почта", по Украине разбиты "Эпицентры", а вчера под атакой оказался и завод "Кока-Кола" в Броварах.

В условиях постоянных обстрелов и воздушной тревоги бизнес останавливает работу. По действующим правилам во время тревоги запрещена работа, в частности, ТРЦ. В Киеве в тревогу, которая может объявляться более 10 раз в день и длиться часами, с ограничениями работает метро.

Учитывая новую тактику вражеских обстрелов, Кабмин анонсировал изменения относительно тревог и работы бизнеса. В частности, тревогу разделят на два типа: желтый и красный. В "желтую" тревогу бизнесу позволят работать, а Киеву предлагают возобновить полноценную работу метро. В красную тревогу все по-прежнему должно закрываться.

Подробнее о нововведениях читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Зеленский встретился с представителями ритейла

2 сентября президент Владимир Зеленский провел встречу с бизнесом - с собственниками, руководителями и директорами крупнейших продуктовых и строительных супермаркетов, гипермаркетов и маркетплейсов. Главной темой стала работа бизнеса и логистики в условиях новых атак со стороны РФ.

Главные договоренности и инициативы:

  • Расширение поддержки: Минэкономики, Минфин, НБУ и Офис президента должны подготовить решения по расширению программ поддержки для бизнеса, в частности, льготного кредитования для крупных предприятий, которые пока не подпадают под его условия.
  • Оперативный центр: При Министерстве экономики и окружающей среды будет создан отдельный центр для сбора оперативной информации о проблемах предпринимателей.
  • Логистика и склады: Предложено создать таможенные склады в приграничных странах ЕС для хранения товаров. Также планируется упростить аренду коммунальных и государственных складов и сформировать перечень логистических хабов.
  • Защита и бронирование: Минобороны и Минэкономики должны разработать вопросы защиты критически важных логистических хабов и бронирования водителей.
  • Безопасность и правила: Во время встречи обсудили условия работы во время тревог, в том числе новый подход к оповещениям, наработанный правительством, военными и ГСЧС, а также дерегулирование восстановления распределительных комплексов и дефицит кадров.

Налоговая о поддержке бизнеса

Государственная налоговая служба разработала комплекс налоговых мер по помощи предприятиям, пострадавшим из-за вражеских атак.

По словам главы ведомства Леси Карнаух, часть необходимых инициатив требует законодательного урегулирования, однако налоговики уже сформировали риск-ориентированный подход к администрированию и контролю для упрощения условий работы пострадавшего бизнеса.

Основные мероприятия ГПС по поддержке пострадавшего бизнеса:

  • Четкая идентификация: В системах налоговой создадут отдельный список предприятий, документально подтвердивших повреждение, с соответствующей отметкой "субъект хозяйствования, пострадавший в результате вооруженной агрессии РФ". Перечень будут формироваться на основе данных ГСЧС, военных администраций, местных властей, правоохранителей и госреестров без необходимости повторного представления справок от бизнеса.
  • Оценка налоговых рисков: Уменьшение оборотов, доходности или налоговой нагрузки из-за обстрелов не будет влечь за собой автоматических запросов или проверок - сначала будут выясняться реальные причины повреждений.
  • Сосредоточенный контроль: Проверки пострадавших предприятий будут проводиться только при реальных рисках, а их объем будет максимально сосредоточен на конкретном вопросе.
  • Минимизация бумажной бюрократии: Взаимодействие будет осуществляться через Электронный кабинет без требования документов, которые уже есть в базах ГНС или доступны через межведомственный обмен.
  • Налоговый долг: В случае возникновения долга ГНС будет безотлагательно уведомлять предприятие. Наличие долга не означает автоматической потери статуса пострадавшего, в то же время будут действовать законные процедуры его погашения.
  • Персональное сопровождение: Для предприятий с критическими разрушениями планируется назначение ответственного лица и привлечение Офисов налоговых консультантов.

ОВА переходят на круглосуточный режим: для бизнеса открывают "единые окна"

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Виктор Никита, из-за угроз врага в регионах Украины активирован специальный протокол реагирования ОВА.

Департаменты экономики областных военных администраций переводятся на круглосуточный режим работы для коммуникации с предприятиями и сохранения экономического потенциала.

Ключевые шаги и поддержка бизнеса от ОВА:

  • "Единое окно": В каждой ОВА откроют "единое окно" для обработки обращений предприятий (контактные телефоны будут публиковаться на официальных ресурсах администраций).
  • Децентрализация складов: Специальные рабочие группы будут помогать бизнесу децентрализовать хранение продукции в общинах, предоставляя потенциальные локации для оперативного развертывания в кратчайшие сроки.
  • Поддержка релокации: Предприятиям, открывающим дополнительные или резервные локации в других регионах, гарантируют максимальное сопровождение со стороны области и общин относительно территорий, коммуникаций и логистики.
  • Логистические группы: Совместно с Министерством восстановления и ОВА созданы рабочие группы для обеспечения бесперебойной логистики.
  • Регулярные консультации: На платформе "Диалог власти и бизнеса" под руководством глав ОВА еженедельно будут проводиться онлайн-консультации с предпринимателями (при необходимости количество совещаний будут увеличиваться).

Заявление Минвосстановления

Как заявил глава Минвосстановления Николай Калашник, последние атаки РФ демонстрируют четкую тенденцию: Россия одновременно бьет по морским портам, гражданским судам, железной дороге и пограничной инфраструктуре, пытаясь остановить экспорт, импорт и пассажирские перевозки.

Главные цифры и последствия атак:

  • Морской транспорт: Из-за систематических обстрелов с 22 июля фактически остановилось судоходство через порты Большой Одессы. Только в 2026 году зафиксировано 198 атак на портовую инфраструктуру, 95 - на суда в портах и 69 - в морском коридоре. За один месяц РФ атаковала 28 гражданских торговых судов в портах Большой Одессы и у побережья.
  • Железная дорога: С начала полномасштабного вторжения зафиксировано 6 125 атак на железнодорожную инфраструктуру (свыше 1,5 тысяч - в этом году), повреждено 509 локомотивов и 249 вагонов. Несмотря на это, "Укрзализныця" продолжает перевозку.
  • Пункты пропуска: За последнюю неделю РФ четыре раза атаковала ЧП на юге. На границе с Молдовой повреждена "Виноградовка - Вулканешты", полностью разрушена инфраструктура "Табаки - Мирное", атакована сервисная зона возле "Рени - Джюрджюлешть" (пострадали грузовики иностранных перевозчиков). На границе с Румынией под удар попал пункт пропуска "Орловка - Исакча". Работу пунктов после атак возобновляли в аварийном режиме за 24-48 часов.

Обращение к партнерам и шаги по устойчивости:

  • Локомотивы и резервы: Партнеров призвали передать локомотивы для железной дороги. Также планируется заранее формировать резерв мобильной инфраструктуры и оборудования для оперативного развертывания на местах повреждений и перенаправления потоков совместно с соседними государствами.
  • Фонд поддержки транспорта: Партнеров призывают присоединяться к новому Фонду поддержки транспорта (администрируется Литвой) для целевых взносов на оборудование, мобильную инфраструктуру и восстановление.

Калашник отметил, что российские удары оказывают прямое влияние за пределами Украины, затрагивая иностранные суда, международных перевозчиков, европейские маршруты и украинский аграрный экспорт в более чем 55 стран мира. Украина работает с партнерами по восстановлению, резервам и альтернативным решениям.

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