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РФ ударила по табачной фабрике в Прилуках, там выпускают Kent и Rothmans

13:55 07.09.2026 Пн
1 мин
Под ударом оказался табачный цех
aimg Мария Кучерявец
РФ ударила по табачной фабрике в Прилуках, там выпускают Kent и Rothmans Фото: РФ ударила по табачной фабрике в Прилуках, загорелся сильный пожар (Getty Images)
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Город Прилуки Черниговской области оказался под ударом дронов. Россияне атаковали табачную фабрику British American Tobacco

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Издание цитирует работников предприятия, которые сообщили, что загорелась крыша сигаретного цеха. Пожарные тушат возгорание.

По словам очевидцев, все работники были в тот момент в укрытии, никто не пострадал. У одной женщины была острая реакция на стресс. Ей оказали помощь.

Воздушная тревога в Прилуках была объявлена в 11:35. Впоследствии в городе раздались два громких взрыва, и третий чуть слабее, поднялся черный густой клуб дыма. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников на город.

Справочно. Прилуцкая табачная фабрика (British American Tobacco Ukraine) - это предприятие табачной промышленности в городе Прилуки, которое занимается производством сигарет.

РФ ударила по табачной фабрике в Прилуках, там выпускают Kent и Rothmans

Фото: Прилуцкая табачная фабрика входит в число крупнейших налогоплательщиков как в табачной отрасли Украины, так и общегосударственных рейтингов (BAT.UA)

На Прилуцкой табачной фабрике производят такие сигареты как Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки" и стики для систем GLO.

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