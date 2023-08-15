"Прилет" в детсад, пожары и пострадавшие: последствия ракетного удара по Львову и области

Во Львове в результате российских ракетных ударов обломки сбытых целей повредили жилые дома, произошел пожар. Дома также были повреждены в Суховоле и Ставчанах. Количество пострадавших выросло с 2 до 4 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram -канал главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Так, обломки сбитых ракет упали на многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской, было возгорание и разрушение.

"Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информация о погибших пока не поступала", - сообщил чиновник.

Кроме того, небольшие возгорания были и в других частях города, однако их оперативно потушили.

В одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. А также были повреждения транспортных средств.

В Ставчанах повреждено 10 домов. По состоянию на этот час известно о людях, которые получили легкие травмы.

Повреждены дома также в Суховоле, к счастью без пострадавших.

Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил, что российская ракета упала во двор детского садика.

Он отметил, что, к счастью, в результате вражеского масштабного удара обошлось без жертв.

"К сожалению, много вреда. Ракета прилетела во двор детского сада. Повреждено более ста жилищ, выбито более 500 окон, разрушен детский сад. 4 человека получают медицинскую помощь", - рассказал он.

Последствия российского ракетного обстрела во Львове и Ставчанах 15 августа (фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Ночные ракетные удары по городам Украины 15 августа

Этой ночью в Украине была объявлена воздушная тревога, которая охватила практически всю территорию страны. Она связана с российской ракетной атакой. Так, в Воздушных силах заявляли, в частности, о пусках врагом крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Позже военные заявили также о пусках ракет россиянами по Украине из района Миллерово авиацией Ту-22 М3.

В разных городах прозвучали взрывы, в частности во Львове, Луцке, Хмельницком, Днепре, Запорожье, а также в Славянске и Краматорске.

Последствия российских ударов во Львове, Луцке и Днепре 15 августа - в материале РБК-Украина.