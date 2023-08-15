Попадания во Львове и Луцке и пожар в Днепре: первые последствия ночных ракетных ударов

В результате российской ракетной атаки в ночь на 15 августа в ряде городов прозвучали взрывы. Во Львове и Луцке зафиксировано попадание вражеских целей, а в Днепре произошел пожар на предприятии, и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской и Днепропетровской областных военных администраций (ОВА) Максима Козицкого и Сергея Лысака , а также мэр Луцка Игоря Полищука .

Ситуация в Днепре

В Днепре, по предварительным данным, пострадал один человек.

"Российские террористы совершили очередное преступление. В 4:20 по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар. Предварительно, 1 пострадавший", - рассказал чиновник.

Также он отметил, что позже информация будет дополнена, и призвал к соблюдению информтишины.

"Блогеров, которые будут поститься фото, предупреждаю об ответственности!" - написал он.

Последствия во Львове

Как сообщил его коллега из Львовской области, в регионе "есть попадания".

"Львов остается целью неприятеля. Оставайтесь в укрытиях!" - сказал он.

Мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram сообщил, что силам и средствам ПВО удалось сбить немалое количество вражеских ракет во время отражения воздушной атаки.

"Много сбитых ракет, но и есть попадание по Львову. К сожалению, пострадали и частные дома. Соответствующие службы все уже на выезде", - написал он.

Впоследствии Садовый добавил, что во Львове - попадание в жилые дома продолжается эвакуация.

"На верхних этажах - пожар. Эвакуируем людей. Все службы на месте", - рассказал он и опубликовал фото с места происшествия.

Результаты российской атаки на Луцк

В Луцке в результате российской ракетной атаки также известно о двух пострадавших.

"В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий... Все экстренные службы работают на месте", - написал городской голова в своем Telegram.

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко отметил, что во время ночной воздушной тревоги в области работали силы ПВО.

"Но, к сожалению, имеем "прилет" в одно из предприятий промышленности в областном центре. Пока известно о двух пострадавших. Об их состоянии впоследствии сообщим... Прошу не распространять информацию где угодно о деталях происшествия", - сообщил чиновник.

Ракетная атака ночью 15 августа

Этой ночью в Украине была объявлена воздушная тревога, которая охватила практически всю территорию страны. Она связана с российской ракетной атакой. Так, в Воздушных силах заявляли, в частности, о пусках врагом крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Позже военные заявили также о пусках ракет россиянами по Украине из района Миллерово авиацией Ту-22 М3.

В разных городах прозвучали взрывы, в частности во Львове, Луцке, Хмельницком, Днепре, Запорожье, а также в Славянске и Краматорске.