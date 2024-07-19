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Прилет в детскую площадку и поврежденные дома. Фоторепортаж с места удара по Николаеву

Николаев, Пятница 19 июля 2024 19:12
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Прилет в детскую площадку и поврежденные дома. Фоторепортаж с места удара по Николаеву Фото: россияне ударили ракетой по Николаеву (Юлия Акимова, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Юлия Акимова

Российская армия ударила сегодня, 19 июля, ракетой по жилому району Николаева. В результате обстрела пострадали и погибли люди, в том числе ребенок.

РБК-Украина показывает фото с места российского удара по Николаеву и рассказывает, что известно.

Что произошло

Вечером Воздушные силы предупредили о пуске российских ракет в сторону Николаева, после чего в городе раздался взрыв. Позже городской голова Александр Сенкевич сообщил о прилете в жилой район, как выяснилось - ракета ударила прямо во двор домов.

По предварительной информации от Офиса генпрокурора, россияне применили для удара по Николаеву ракету Х-59. Ударом повреждена детская площадка детского сада во дворе многоэтажек. Взрывной волной и обломками повреждены многоквартирные жилые дома.

Что известно о жертвах

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, по состоянию на 19:00 известно о трех погибших от российского удара. Жертвами стали мужчина, женщина и ребенок. Мать погибшего мальчика находится в шоковом состоянии, с ней работают психологи. Кроме того, от удара пострадали еще пятеро жителей города.

"Спасатели и полицейские сейчас обследуют место происшествия - кроме трех домов поврежден и детский сад. Пострадавшим оказываем всю необходимую помощь. Развернут штаб помощи. Пострадавшие, в частности, могут подать там заявление в полицию о разрушенном и потерянном имуществе", - сообщил глава МВД.

По информации Офиса генпрокурора, погибшему мальчику было 12 лет.

Реакция Зеленского

На обстрелы Николаева уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также призвал мир усилить давление на Россию.

"Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", - написал глава государства в Telegram-канале.

Ситуация в Николаевской области

Хотя Николаевская область (кроме Кинбурнской косы) была освобождена от российских оккупантов, она время от времени попадает под вражеские ракетные или дроновые удары.

К примеру, в ночь на 9 июля враг атаковал ракетой предприятие в Баштанском районе, а в апреле в результате российских ударов по селу Солончаки погибла женщина и пострадал 14-летний парень.

При подготовке публикации использовались заявления мэра Николаева Александра Сенкевича, министра внутренних дел Игоря Клименко, президента Владимира Зеленского и Офиса генпрокурора Украины.

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