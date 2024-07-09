Россияне ударили ракетой по предприятию в Николаевской области: есть раненые

В ночь на 9 июля россияне атаковали ракетой предприятие в Баштанском районе Николаевской области. Есть раненые работники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Кроме того, по словам главы ОВА, ранения получили работники предприятия - мужчины 27 и 38 лет.

"Ночью, 9 июля, в 00:13, в результате вражеского обстрела района баллистической ракетой повреждено рабочее снаряжение сельскохозяйственного предприятия и два частных автомобиля", - рассказал он.

Обстрелы Николаевской области

Российские войска с регулярной периодичностью обстреливают Николаевскую область.

Так, 8 июля, около 14:25, в Вознесенском районе в результате попадания вражеской баллистической ракеты на территории фермерского хозяйства возник пожар сухой травы, впоследствии перекинувшийся на жилые дома.

Среди пострадавших - 45-летняя женщина и 5-летний ребенок. Пока их состояние стабильное, средней тяжести.

Кроме того, в апреле российские войска обстреляли село Солончаки Николаевской области. Погибла женщина, среди пострадавших - 14-летний парень.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.