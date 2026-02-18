"Прилет" баллистики и десятков дронов: ВСУ раскрыли детали ночного обстрела россиян

Российские войска ночью запустили по территории Украины баллистическую ракету и более сотни дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 18 февраля противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" с ТОТ АР Крым, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений, около 80 из них - это "Шахеды", - сообщили в Воздушных силах.

Известно, что нападение россиян ночью отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 100 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных дронов на 14 локациях, а также падение сбитых в трех местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.