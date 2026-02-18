ua en ru
Война в Украине

"Прилет" баллистики и десятков дронов: ВСУ раскрыли детали ночного обстрела россиян

Среда 18 февраля 2026 08:49
ВСУ раскрыли детали ночного обстрела россиян
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью запустили по территории Украины баллистическую ракету и более сотни дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: "Шахеды" атаковали Николаев: задело дома в частном секторе

"В ночь на 18 февраля противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" с ТОТ АР Крым, а также 126 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений, около 80 из них - это "Шахеды", - сообщили в Воздушных силах.

Известно, что нападение россиян ночью отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 100 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных дронов на 14 локациях, а также падение сбитых в трех местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

"Прилет" баллистики и десятков дронов: ВСУ раскрыли детали ночного обстрела россиян

Массированные удары РФ по Украине

Российские войска каждую ночь атакуют Украину, используя ударные дроны и ракеты различных типов, в частности баллистику.

Напомним, вчера, 17 февраля, российские войска совершили очередную массированную атаку по инфраструктуре Украины, применив ударные беспилотники, стратегическую авиацию и крылатые ракеты. Под удары попали несколько областей.

Взрывы раздавались, в частности, в Одессе, Днепре, Кривом Роге, Львове, Ивано-Франковске, Бурштыне, Запорожье и других городах.

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине 29 различных ракет и 396 дронов. Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 беспилотников. По предварительным данным по состоянию на 09:30, силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 392 воздушные цели.

