Главная » Новости » Война в Украине

Более 400 целей за ночь: ПВО уничтожила все крылатые ракеты, но баллистика прорвалась

Вторник 17 февраля 2026 09:56
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 17 февраля российские оккупанты запустили по Украине 29 ракет различных типов и 396 дронов. Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, в ночь на 17 февраля Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив различные типы ракет и беспилотников. В частности, враг использовал:

  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М" - из Ростовской области РФ и временно оккупированного Крыма;
  • 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 - из акватории Каспийского моря;
  • 4 крылатые ракеты "Искандер-К" - из Курской области РФ;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69 - из воздушного пространства временно оккупированной части Донецкой области;
  • 396 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов - с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово (РФ) и с временно оккупированного Крыма.

Около 250 из запущенных дронов составляли "Шахеды".

Сколько целей уничтожила ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:30, силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 392 воздушные цели, а именно:

  • 20 крылатых ракет Х-101;
  • 4 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;
  • 367 ударных БпЛА различных типов.

Есть попадания и падения обломков

Зафиксировано попадание четырех баллистических ракет и 18 ударных беспилотников на 13 локациях.

Также падение обломков сбитых целей произошло на восьми локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается - в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

Атака РФ 17 февраля

Сегодня ночью и утром Украина снова находилась под массированной атакой российской армии. Оккупанты нанесли удары по ряду населенных пунктов в разных регионах страны.

Взрывы раздавались, в частности, в Одессе, Днепре, Кривом Роге, Львове, Ивано-Франковске, Бурштыне, Запорожье и других городах.

В результате обстрелов зафиксированы масштабные пожары и повреждения инфраструктуры. Часть населенных пунктов осталась без водо- и теплоснабжения.

В Одессе существенные повреждения получил энергетический объект ДТЭК.

Также в городе было попадание в многоэтажный дом, пострадали люди.

В Бурштыне Ивано-Франковской области после удара в домах жителей исчезли централизованное теплоснабжение и горячая вода.

В Днепре во время вражеской атаки произошел пожар в одном из районов города. Также повреждено административное здание и автомобили.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки по Украине в ночь на 17 февраля - читайте в материале РБК-Украина.

