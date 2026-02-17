Более 400 целей за ночь: ПВО уничтожила все крылатые ракеты, но баллистика прорвалась

В ночь на 17 февраля российские оккупанты запустили по Украине 29 ракет различных типов и 396 дронов. Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается - в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

Также падение обломков сбитых целей произошло на восьми локациях.

Зафиксировано попадание четырех баллистических ракет и 18 ударных беспилотников на 13 локациях.

Есть попадания и падения обломков

По предварительным данным по состоянию на 09:30, силами противовоздушной обороны сбито или подавлено 392 воздушные цели, а именно:

Около 250 из запущенных дронов составляли "Шахеды".

По данным военных, в ночь на 17 февраля Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив различные типы ракет и беспилотников. В частности, враг использовал:

Атака РФ 17 февраля

Сегодня ночью и утром Украина снова находилась под массированной атакой российской армии. Оккупанты нанесли удары по ряду населенных пунктов в разных регионах страны.

Взрывы раздавались, в частности, в Одессе, Днепре, Кривом Роге, Львове, Ивано-Франковске, Бурштыне, Запорожье и других городах.

В результате обстрелов зафиксированы масштабные пожары и повреждения инфраструктуры. Часть населенных пунктов осталась без водо- и теплоснабжения.

В Одессе существенные повреждения получил энергетический объект ДТЭК.

Также в городе было попадание в многоэтажный дом, пострадали люди.

В Бурштыне Ивано-Франковской области после удара в домах жителей исчезли централизованное теплоснабжение и горячая вода.

В Днепре во время вражеской атаки произошел пожар в одном из районов города. Также повреждено административное здание и автомобили.

