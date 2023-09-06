Изюм, Купянск, Балаклея. Сегодня годовщина Харьковского контрнаступления: как это было

Харьковская наступательная операция осени 2022 года является одной из самых ярких страниц в истории российско-украинской войны. Когда за счет военной смекалки удалось за несколько дней освободить почти всю Харьковскую область и часть территорий на востоке.

РБК-Украина в годовщину контрнаступления напоминает, как это было.

Что было до 6 сентября 2022 года

Российские войска утром 24 февраля 2022 года вторглись со стороны Курской и Белгородской областей, развивая наступление на Сумы, Купянск и Харьков. Битва за второй по численности город Украины началась в тот же день.

На других участках россияне вклинились на глубину от 60 до 140 километров и вышли на рубежи Сум, Лебедина, Ахтырки, Харькова, Циркунов, Старого Салтова, Чугуева, Балаклеи, Купянска, Сватово и Изюма.

На захваченных территориях оккупанты запугивали и пытали мирное население, вывозили граждан Украины. Несмотря на численное преимущество наступление Изюмской группировки РФ развивалось крайне медленно. Наши силы наносили огромные потери в личном составе, живой силе, технике и вооружениях.

Фото: карта региона перед Харьковской операцией (liveuamap)

В первые месяцы вторжения противник взял под контроль обширные районы Харьковской области, включая ключевые логистические центры в Изюме и Купянске. Большая часть региона оставалась под контролем Украины, Силы обороны сдерживали продвижение на Харьков, а также немного отбросили врага во время весенних контратак.

После освобождения севера Киевской, Черниговской и Сумской областей многие аналитики склонялись к тому, что России не хватает сухопутных сил. В течение следующих месяцев линия столкновения на Харьковском участке оставалась преимущественно неподвижной.

Как развивалась Харьковская операция

Контрнаступление спланировал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, в какой-то момент он понял, что Вооруженные силы Украины способны на сокрушительный удар.

"Планировали операцию на юге, а нам была поставлена задача на свое усмотрение спланировать отвлекающие действия. Когда начали происходить события на юге (наступление на Херсон, - ред.), противник перебросил туда часть сил и средств. Я подумал, почему бы не попробовать спланировать наступательную операцию именно на этом направлении", - говорил он в одном из интервью.

Сырский подчеркивал, что впервые подумал об этом еще в мае 2022-го, когда оккупантов отбросили на расстояние от 10 до 30 километров от Харькова. Но крупное наступление стало возможным лишь месяцы спустя.

Еще 1-5 сентября сводки Генштаба выглядели вполне рутинно, а в социальных сетях обсуждалась тема "херсонских арбузов" и планы по освобождению правобережья Херсонской области.

Вечером 5 сентября появились сообщения об уничтожении скоплений противника в районе Семеновки и Купянска, полевого склада с боеприпасами и военной техники. В результате огневого поражения возле Купянска враг потерял убитыми и ранеными более 100 человек.

Первый этап

Уже 6 сентября украинские войска перешли в наступление в направлениях Балаклея - Волохов Яр - Шевченково - Купянск и к востоку от Балаклеи. Так называемые российские "военкоры" заранее били тревогу и говорили об украинском наступлении к северо-западу от Изюма, но по всей видимости их командование не предприняло мер.

За день Силы обороны на юго-востоке области продвинулись на 20 километров, а на востоке в направлении Купянска и Изюма отвоевали около 400 квадратных километров. 8 сентября стало известно о продвижении еще на 50 километров к северу от Изюма. На тот момент Балаклея была в осаде, бои велись в восточной и центральной части города.

Фото: освобожденная Балаклея (Виталий Носач/РБК-Украина)

После того, как из города выбили последних оккупантов, Балаклея вернулась под контроль Украины. Кроме того, были деоккупированы более 20 населенных пунктов. За быстрым освобождением Балаклеи последовало продвижение на село Шевченково. Противник в панике отступал в Купянск.

РБК-Украина публиковало фоторепортаж о том, как выглядела Балаклея после освобождения.

Официально об освобождении Изюма и Купянска сообищили 10 сентября. Параллельно силы продвигались на Лиман (Донецкая область). Позже стало известно, что Силы обороны продвинулись и в сторону оккупированного Лисичанска (Луганская область).

Фото из деоккупированного Изюма доступны по ссылке.

Тогда же появилась фраза-мем о том, что российские войска в Балаклее и Изюме "перегруппировались" в оккупированный Донецк, чтобы сосредоточиться на полном захвате Донбасса. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в те дни российская армия показала лучшее, на что способна, - свою спину.

11 сентября были освобождены приграничные Казачья Лопань, Волчанск и другие населенные пункты, в том числе Великий Бурлук и Двуречная.

Второй этап

До 13 сентября ВСУ освободили всю Харьковскую область к западу от реки Оскол. Несмотря на планы России удержать фронт по реке, украинские силы форсировали ее в том числе в районе Боровой и сформировали плацдарм.

Через несколько дней войска отбили село Сосновое в Донецкой области и вынудили врага отступить на юго-восток от Изюма, чтобы избежать окружения.

Поселок Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола вернулся под контроль 16 сентября, как и восточная часть Купянска. Спустя два дня весь восточный берег перешел под контроль Укарины.

Фото: освобожденный Купянск (Виталий Носач/РБК-Украина)

Фоторепортаж о Купянске доступен по ссылке.

Освобождение Белогоровки стало очередным ударом для РФ. Село находится в Луганской области, а это означало, что оккупанты полностью не контролируют даже этот регион.

Украинские силы продолжили движение на восток от Двуречной и Купянска. До 26 сентября значительную часть Купянского района освободили. Тогда же войска продвинулись на север из Донецкой области в сторону Боровой. 30 сентября освободили Ямполь, ключевой поселок в 8 километрах на юго-восток от Лимана. Этот город в Донецкой области был освобожден 1 октября 2022 года.

На фоне успехов украинской армии Россия впервые в современной истории объявила мобилизацию.

Спустя год Россия снова наступает

Боевые действия на линии Купянск-Сватово-Лиман продолжались постоянно. С января 2023-го Россия пыталась довести оккупацию Луганской области до конца, а также продвинуться на территории, утраченные в ходе Харьковской операции.

На фоне летнего контрнаступления Украины противник значительно усилил давление на Купянск. Под этим районным центром находится большой железнодорожный узел Купянск-Узловой, а железная дорога - основа военной логистики РФ.

На линии Купянск-Лиман россияне сосредоточили более 100 000 военных. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что эта цифра сравнима с численностью советских войск в Афганистане, которая на пике достигала 120 000.

В последние недели враг сосредоточился на поиске слабых мест в украинской обороне. Были попытки наступать в сторону Купянска и Боровой, но все их удалось отразить. Недавно противник активизировал артиллерию в Серебрянском лесничестве под Лиманом.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, на данный момент россияне заняты ротацией и намерены задействовать десантно-штурмовые бригады. Поэтому командование анализирует ситуацию, просчитывает ходы оккупантов и готовит тактические хитрости.

"Вся эта работа делается для того, чтобы врагу не дать пройти ни на Купянском, ни на Лиманском направлении", - отметила она.

Согласно последним данным, враг пытался занять господствующие высоты возле села Новоегоровка в направлении Сватово-Боровая. Цель - пробить коридор до реки Оскол.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина рассказал, что россияне на Лимано-Купянской оси вынуждены вести наступательные действия в низине с открытых позиций. И им важно занять господствующие высоты, чтобы реализовать и без того очень небольшой потенциал.

По его словам, есть информация о том, российская 4-я танковая дивизия здесь понесла большие потери и не исключено, что она вообще перестанет быть боеспособной.

"Я не думаю, что им удастся прорвать нашу оборону", - добавил эксперт.