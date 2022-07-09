У Кривому Розі знову лунають вибухи. Є приліт у передмісті

У Кривому Розі знову лунають гучні вибухи. На даний момент відомо про приліт у передмісті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Повідомляється, що ввечері у Кривому Розі знову чути вибухи. Жителів міста просять залишатися у укриттях. Як уточнив начальник місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул, зафіксовано приліт у районі Радушного. "Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування. Наслідки уточнюються", - додав він. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram зазначив, що при атаці окупанти використовували РСЗВ. "Було три прильоти. Нині вся інформація з‘ясовується, попередньо - без жертв", - написав він.