Пограничный контроль Украины могут перенести в Польшу из-за ударов России по КПП

В конце сентября украинские медиа сообщали, что Украина ведет переговоры с Польшей по соглашению, которое позволило бы украинским пограничникам работать на польской стороне границы.

Этот вопрос планировали обсудить во время рабочей встречи польской и украинской делегаций на пункте пропуска Ягодин – Дорогуск.

Перенесение контроля на польскую территорию могло бы помочь сохранить движение через границу, даже если пограничная инфраструктура на украинской стороне испытывает разрушения. Такой подход также должен снизить риски для работников служб и людей, пересекающих границу, в случае российских атак.

Польское Министерство внутренних дел и администрации в ответ на запрос Польского агентства печати (PAP) сообщило, что готово рассмотреть такое решение при необходимости.

"Если ситуация в Украине изменится и из соображений безопасности сотрудников и лиц, пересекающих границу в обоих направлениях, возникнет необходимость введения контроля на польской стороне границы, то Польша готова согласиться на такое решение, согласно которому правила, однако, будут основываться на совместных проверках обоих государств", - заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что пока никаких решений по внедрению нового формата не приняли.

Почему украинские службы не смогут работать самостоятельно

Польское МВД объяснило, что возможные изменения должны соответствовать правилам Шенгенской зоны. В частности, о таком решении придется уведомить Европейскую комиссию, поскольку оно будет касаться контроля над перемещением людей и товаров.

По действующим правилам пограничники и представители других служб государства, не входящего в Шенгенскую зону, не могут самостоятельно осуществлять пограничный контроль на территории страны-члена.

Это касается не только проверки документов людей, но и контроля товаров соответствия требованиям Европейского Союза.

Таким образом, если новый формат будет введен, украинские и польские службы должны работать совместно. Передавать украинской стороне полномочия самостоятельно контролировать границу на польской территории не планируется.