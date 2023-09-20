Российский дрон атаковал автомобиль шведских журналистов в Запорожской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV4 и спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.

Захватчики атаковали телевизионщиков в 11:30 во вторник, 19 сентября. В результате атаки репортер Иоганн Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек не пострадали. К счастью, они вышли из авто до момента удара.

"На этот раз нам повезло. Российский ударный беспилотник врезался прямо в заднюю дверь нашего авто, к счастью, в машине никого не было", - отметил журналист.

В результате удара ранения получили украинский продюсер Александр Павлов, а также двое украинских полицейских. Автомобиль и оборудование съемочной группы были полностью уничтожены.

Иностранные журналисты планировали снимать материал об украинском контрнаступлении. Поездка в Запорожскую область была согласована с полицией. Команда TV4 прошла несколько учебных курсов по безопасности, а корреспондент Иоганн Фредрикссон уже более 30 лет освещает события с горячих точек.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отреагировал на инцидент, назвав его "ужасающим".

"Это подчеркивает, что война постоянно затрагивает людей, абсолютно гражданских, которые находятся там по другим причинам. Я предполагаю, что будет очень тщательно расследовано, что за этим стоит", - сказал он.

Реакция Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал атаку россиян на шведских журналистов. Он заявил, что Украина осуждает атаку России.

"У всех были четкие отметки PRESS. Это еще одно военное преступление России против журналистов", - написал он в Twitter.

Сколько журналистов пострадали из-за войны

По подтвержденным данным, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в зоне боевых действий и в результате российских обстрелов погибли более 20 украинских и иностранных журналистов. Еще десятки медийщиков получили ранения.

Так, 9 мая 2023 года погиб журналист AFP Арман Солдин от ракетного удара россиян близ Часового Яра в Донецкой области. Журналисту было 32 года.

Также в июле под Бахмутом был ранен еще один журналист французского издания AFP Дилан Коллинз.

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