За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1560 солдат и более 40 артсистем, - ВСУ
За последние сутки с 17 на 18 марта, войска российских захватчиков потеряли на войне против Украины 1560 солдат, 20 боевых бронированных машин и 3 системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 897 010 (+1560) человек ликвидировано;
- танков - 10 352 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 21 509 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 24 640 (+42) ед;
- РСЗО - 1319 (+1) ед;
- средства ПВО - 1107 (+3) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 29 616 (+149) ед;
- крылатых ракет - 3121 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 40 892 (+107) ед;
- специальной техники - 3780 (+2) ед.
Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Торецка, но российские захватчики продвинулись возле Великой Новоселки и в Запорожской области.
Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявляли воздушную тревогу.
В частности, в районе города Черкассы и в Черкасской области были слышны взрывы.
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании украинского дрона, который способен бить на 3 тысячи километров.
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