ua en ru
Вт, 18 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1560 солдат и более 40 артсистем, - ВСУ

Вторник 18 марта 2025 07:17
UA EN RU
За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1560 солдат и более 40 артсистем, - ВСУ Фото: (facebook.com/easternforce)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 17 на 18 марта, войска российских захватчиков потеряли на войне против Украины 1560 солдат, 20 боевых бронированных машин и 3 системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 897 010 (+1560) человек ликвидировано;
  • танков - 10 352 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 509 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 24 640 (+42) ед;
  • РСЗО - 1319 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1107 (+3) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 29 616 (+149) ед;
  • крылатых ракет - 3121 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40 892 (+107) ед;
  • специальной техники - 3780 (+2) ед.

За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1560 солдат и более 40 артсистем, - ВСУ

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Торецка, но российские захватчики продвинулись возле Великой Новоселки и в Запорожской области.

Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявляли воздушную тревогу.

В частности, в районе города Черкассы и в Черкасской области были слышны взрывы.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании украинского дрона, который способен бить на 3 тысячи километров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Трамп готов к санкциям против РФ, если разговор с Путиным не будет "успешным", - Белый дом
Трамп готов к санкциям против РФ, если разговор с Путиным не будет "успешным", - Белый дом
DAILY
Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия