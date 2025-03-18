За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1560 солдат и более 40 артсистем, - ВСУ

За последние сутки с 17 на 18 марта, войска российских захватчиков потеряли на войне против Украины 1560 солдат, 20 боевых бронированных машин и 3 системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Торецка, но российские захватчики продвинулись возле Великой Новоселки и в Запорожской области.

Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявляли воздушную тревогу.

В частности, в районе города Черкассы и в Черкасской области были слышны взрывы.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании украинского дрона, который способен бить на 3 тысячи километров.

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