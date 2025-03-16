Пограничники уничтожили вражеский танк вместе с экипажем в Донецкой области
Пограничники уничтожили российский танк вместе с его экипажем в Донецкой области. Вражескую технику поразили ударным дроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Украинские пограничники из подразделения "Феникс" успешно уничтожили российский танк вместе с его экипажем на одном из направлений в Донецкой области.
Бойцы обнаружили вражескую технику во время выполнения боевого задания. После точной работы операторов ударных дронов танк был поражен, а взрыв боекомплекта полностью уничтожил бронемашину вместе с экипажем.
Бои за Донецкую область
Напомним, что ВСУ нанесли точные удары по позициям и технике российских захватчиков на Покровском направлении. Вражеские укрытия и транспорт понесли значительные потери.
Кроме того, пилоты разведывательно-ударных беспилотных комплексов остановили вражеский штурм в Донецкой области. Также, они поразили бронетехнику противника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.