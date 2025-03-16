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Пограничники уничтожили вражеский танк вместе с экипажем в Донецкой области

Воскресенье 16 марта 2025 15:03
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Пограничники уничтожили вражеский танк вместе с экипажем в Донецкой области Фото: ГПСУ ликвидировали российский танк с экипажем (GeneralStaff)
Автор: Владислава Ткаченко

Пограничники уничтожили российский танк вместе с его экипажем в Донецкой области. Вражескую технику поразили ударным дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Украинские пограничники из подразделения "Феникс" успешно уничтожили российский танк вместе с его экипажем на одном из направлений в Донецкой области.

Бойцы обнаружили вражескую технику во время выполнения боевого задания. После точной работы операторов ударных дронов танк был поражен, а взрыв боекомплекта полностью уничтожил бронемашину вместе с экипажем.

Бои за Донецкую область

Напомним, что ВСУ нанесли точные удары по позициям и технике российских захватчиков на Покровском направлении. Вражеские укрытия и транспорт понесли значительные потери.

Кроме того, пилоты разведывательно-ударных беспилотных комплексов остановили вражеский штурм в Донецкой области. Также, они поразили бронетехнику противника.

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