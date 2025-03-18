ua en ru
Вт, 18 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Пограничники разгромили колонну вражеской техники на Курдюмовском направлении (видео)

Вторник 18 марта 2025 18:39
UA EN RU
Пограничники разгромили колонну вражеской техники на Курдюмовском направлении (видео) Фото: пограничники разгромили колонну вражеской техники на Курдюмовском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пограничники РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" разгромили колонну вражеской техники на Курдюмовском направлении. Боевую работу зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, россияне пытались прорвать линию обороны украинских защитников, но бойцы бригады "Месть" остановили наступление.

В результате ударов уничтожен и поражен вражеский танк Т-72, БТР, БРЭМ и БПМ.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 897 тысяч единиц живой силы.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1560 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 8 танков, 20 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 149 дронов и другую технику врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная служба ДПСУ Война в Украине Пограничники
NEWS
Удары не остановить? Удержится ли Путин от обстрелов Украины, договариваясь с Трампом
Удары не остановить? Удержится ли Путин от обстрелов Украины, договариваясь с Трампом
DAILY
Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия