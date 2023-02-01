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Пограничники уничтожили ударный беспилотник РФ на Донецком направлении

Фото: пограничники уничтожили ударный беспилотник РФ на Донецком направлении (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Донецкой области украинские пограничники уничтожили вражеский ударный беспилотник, который пытался сбросить снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

Как рассказали в ведомстве, вражеский дрон пытался стабилизироваться и сбросить боеприпасы.

"К счастью, не успел. Охранники границы расстреляли воздушную цель из стрелкового оружия. Квадрокоптер взорвался в воздухе", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось, что на подступах к Бахмуту украинские пограничники уничтожили очередную вражескую позицию. Вследствие точных ударов ликвидировано пятерых оккупантов, еще четверо ранены.

Как сообщалось, за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще 920 оккупантов и несколько десятков единиц техники врага.

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