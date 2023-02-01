Минус танки и 920 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 920 оккупантов и несколько десятков единиц техники врага. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 128 420 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 1.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 128 420 (+920) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3209 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 6382 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 2207 (+10) ед,
- РСЗО - 458 (+4) ед,
- средства ПВО - 221 (+0) ед,
- самолетов - 293 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1951 (+0),
- крылатые ракеты - 796 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5061 (+13) ед,
- специальная техника - 200 (+0).
Напомним, ранее в Генштабе сообщали, что россияне активизировали деятельность диверсантов в районе островов в устье Днепра. Только за сутки 30 января ВСУ уничтожили пять легкомоторных лодок с вражескими ДРГ.
Также мы писали, что за минувшую неделю, с 23 по 29 января, украинские военные ликвидировали 5400 российских солдат. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить катер, 13 единиц авиации, 437 единиц вооружения и военной техники.
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