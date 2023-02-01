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Минус танки и 920 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ

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Среда 01 февраля 2023 08:16
Минус танки и 920 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ Фото: ВСУ за сутки уничтожили еще 920 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 920 оккупантов и несколько десятков единиц техники врага. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 128 420 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 1.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 128 420 (+920) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3209 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 6382 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2207 (+10) ед,
  • РСЗО - 458 (+4) ед,
  • средства ПВО - 221 (+0) ед,
  • самолетов - 293 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1951 (+0),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5061 (+13) ед,
  • специальная техника - 200 (+0).

Напомним, ранее в Генштабе сообщали, что россияне активизировали деятельность диверсантов в районе островов в устье Днепра. Только за сутки 30 января ВСУ уничтожили пять легкомоторных лодок с вражескими ДРГ.

Также мы писали, что за минувшую неделю, с 23 по 29 января, украинские военные ликвидировали 5400 российских солдат. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить катер, 13 единиц авиации, 437 единиц вооружения и военной техники.

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