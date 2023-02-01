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Прикордонники знищили ударний безпілотник РФ на Донецькому напрямі

Фото: прикордонники знищили ударний безпілотник РФ на Донецькому напрямі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На Донеччині українські прикордонники знищили ворожий ударний безпілотник, який намагався скинути снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.

Як розповіли у відомстві, ворожий дрон намагався стабілізуватися та скинути боєприпаси.

"На щастя, не встиг. Охоронці кордону розстріляли повітряну мету зі стрілецької зброї. Квадрокоптер вибухнув у повітрі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що на підступах до Бахмуту українські прикордонники знищили чергову позицію ворожих. Внаслідок точних ударів ліквідовано п'ятьох окупантів, ще четверо поранено.

Як повідомлялося, за минулу добу українські бійці ліквідували ще 920 окупантів та кілька десятків одиниць техніки ворога.

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