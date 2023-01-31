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Возле Бахмута украинские войска уничтожили очередную позицию врага: подробности

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Бахмут, Вторник 31 января 2023 10:33
Возле Бахмута украинские войска уничтожили очередную позицию врага: подробности Фото: возле Бахмута украинские войска уничтожили очередную позицию врага (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На подступах к Бахмуту украинские пограничники уничтожили очередную вражескую позицию. Вследствие точных ударов ликвидировано пятерых оккупантов, еще четверо ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Украинские военные рассказали, что стрелковое подразделение РФ обустроило в лесополосе импровизированный блиндаж. Пограничникам удалось выследить место укрытия вражеской пехоты и ударить по нему из минометов.

"Огневой налет разрушил инженерную застройку, похоронив под завалами 5 захватчиков. Еще 4 оккупанта ранены", - рассказали в ГПСУ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытаясь захватить Бахмут российские оккупанты терпят большие потери и не считают своих людей. Число погибших со стороны врага идет на тысячи.

Также в Минобороны заявили, что российские оккупанты усиливают наступление на востоке, в том числе и на Бахмутском направлении, там продолжаются тяжелые бои.

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