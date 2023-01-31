Возле Бахмута украинские войска уничтожили очередную позицию врага: подробности

На подступах к Бахмуту украинские пограничники уничтожили очередную вражескую позицию. Вследствие точных ударов ликвидировано пятерых оккупантов, еще четверо ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.