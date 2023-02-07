ВСУ уничтожили 25 танков оккупантов за 48 часов. Видео "аннулирования" одного из них
Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов. Так, за двое суток ВСУ лишили оккупантов 25 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"25 танков за двое последних суток потеряли российские оккупанты. Конкретно этот - уничтожили воины 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечают в Генштабе ВСУ, в течение двух суток ликвидировано около 1900 захватчиков.
"Вчера зафиксирован своеобразный рекорд - 1030 человек", - добавили военные.
Как сообщалось, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также были уничтожены 14 танков и 28 боевых бронированных машин противника.
Напомним, по данным Генштаба, российские оккупанты продолжают вести наступление на 5 направлениях, несмотря на потери. Враг обустроил очередной госпиталь в Херсонской области.
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