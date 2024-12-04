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Пограничники сбили два российских дрона "Герань" (видео)

Фото: два российских дрона "Герань" сбили пограничники на севере Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники сбили два российских дрона "Герань". Их "приземлили" на севере Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Два смертоносных беспилотника типа "Герань" уничтожили пограничники на севере", - говорится в сообщении.

Использование РФ дронов в войне в Украине

Российские войска постоянно используют беспилотники разных типов для атак по Украине. Оккупанты каждый день обстреливают Украину дронами-камикадзе. В частности, в ночь на 4 декабря РФ кроме ракеты, атаковала Украину 50 БПЛА. ПВО сбила большую часть из них.

Недавно сообщалось, что Россия начала использовать дроны-приманки во время атак по Украине. Они иммитируют "Шахеды" и направлены на то, чтобы истощить украинские системы ПВО. Кроме того, на это направлены "старания" РФ выйти на круглосуточные атаки дронами по Украине.

Дрон "Герань"

Российский БПЛА "Герань" начал применяться в боевых действиях с сентября 2022 года. Эти беспилотники используются вместе с крылатыми ракетами для ударов.

В частности, о том, что Россия начала использовать для ударов по Украине дрон-камикадзе собственного производства - так называемую новую "Герань-2" стало известно еще летом 2023 года.

РБК-Украина писало ранее про пять отличий дрона "Герань-2" от иранских Shahed.

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