Прикордонники збили два російські дрони "Герань" (відео)

"Два смертоносні безпілотники типу "Герань" знищили прикордонники на півночі", - йдеться у повідомленні.

Використання РФ дронів у війні в Україні

Російські війська постійно використовують безпілотники різних типів для атак по Україні. Окупанти щодня обстрілюють Україну дронами-камікадзе. Зокрема, в ніч на 4 грудня РФ окрім ракети, атакувала Україну 50 БПЛА. ППО збила більшу частину з них.

Нещодавно повідомлялося, що Росія почала використовувати дрони-приманки під час атак по Україні. Вони імітують "Шахеди" і спрямовані на те, щоб виснажити українські системи ППО. Крім того, на це спрямовані "старання" РФ вийти на цілодобові атаки дронами по Україні.