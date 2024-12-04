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Прикордонники збили два російські дрони "Герань" (відео)

Фото: два російські дрони "Герань" збили прикордонники на півночі України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники збили два російські дрони "Герань". Їх "приземлили" на півночі України.

Поо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Два смертоносні безпілотники типу "Герань" знищили прикордонники на півночі", - йдеться у повідомленні.

Використання РФ дронів у війні в Україні

Російські війська постійно використовують безпілотники різних типів для атак по Україні. Окупанти щодня обстрілюють Україну дронами-камікадзе. Зокрема, в ніч на 4 грудня РФ окрім ракети, атакувала Україну 50 БПЛА. ППО збила більшу частину з них.

Нещодавно повідомлялося, що Росія почала використовувати дрони-приманки під час атак по Україні. Вони імітують "Шахеди" і спрямовані на те, щоб виснажити українські системи ППО. Крім того, на це спрямовані "старання" РФ вийти на цілодобові атаки дронами по Україні.

Дрон "Герань"

Російський БПЛА "Герань" почав застосовуватись у бойових діях з вересня 2022 року. Ці безпілотники використовуються разом із крилатими ракетами для ударів.

Зокрема, про те, що Росія почала використовувати для ударів по Україні дрон-камікадзе власного виробництва - так звану нову "Герань-2" стало відомо ще влітку 2023 року.

РБК-Україна писало раніше про п'ять відмінностей дрона "Герань-2" від іранських Shahed.

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