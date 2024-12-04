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Россия ночью запустила против Украины 50 дронов: сколько сбила ПВО

Среда 04 декабря 2024 09:19
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Россия ночью запустила против Украины 50 дронов: сколько сбила ПВО Фото: Россия ночью запустила против Украины 50 дронов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 4 декабря Российская Федерация (РФ) атаковала Украину управляемой авиационной ракетой и 50-ю беспилотниками. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 29 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Этой ночью враг применил

  • управляемую авиационную ракету Х-59/69, которую запустил из воздушного пространства Курской области;
  • 50 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дроны других типов. Районы пусков беспилотников - российские Приморско-Ахтарск, Орел, Миллерово.

К отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Силы обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 29 дронов в пределах Киевской, Харьковской, Полтавской и ряда других областей. В частности 18 дронов были локально потеряны и еще один - вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация регулярно прибегает к обстрелам, что создает угрозу не только для гражданской инфраструктуры, но и для гражданских. Для ударов террористы применяют различный спектр вооружения, в том числе дроны, ракеты и не только.

Также в течение последних месяцев враг почти каждую ночь прибегает к ночным атакам. В качестве примера, в ночь на 3 декабря террористы применили 28 ударных дронов типа Shahed и беспилотники других типов. Тогда же ПВО удалось уничтожить 22 БпЛА.

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