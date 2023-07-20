РФ начала производить "шахеды" для ударов по Украине: в чем их отличие

Россия начала использовать для ударов по Украине дрон-камикадзе собственного производства - так называемую новую "Герань-2". Стали известны пять ее отличий от иранских Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Корпус и материал

Изображения дрона-камикадзе "Герань-2" показывают, что новая версия получила несколько иной корпус, состоящий из соединенных между собой элементов, в то время как у Shahed он был цельнолит. Например, на одном из фрагментов хвоста дрона-камикадзе "нового" дрона "Герань-2" есть отверстия для соединения частей этого беспилотника, которые отсутствовали у Shahed.

Сравнение крепления хвоста условной новой "Герани" (сверху) и старого Shahed (снизу) (defence-ua.com)

Материал, используемый в корпусе этих дронов-камикадзе похож на пену, тогда как у иранского Shahed это были печатные "соты".

Боевая часть и батарея

Новая "Герань-2" также получила новую боевую часть, которая маркируется кириллицей вместо латиницы и оснащена вольфрамовыми шариками.

Что касается батареи, то раньше она была сделана из аккумуляторов типа Li-Ion 18650, а у "Герань-2" - это гелевая аккумуляторная батарея, причем от российского бренда Delta Battery.

Батарея (defence-ua.com)

Антенны

"Новая" "Герань-2" также оснащается антеннами с блоком "Комета", который обеспечивает защиту от помех и ранее у Shahed не использовался.

Использование "шахедов" РФ

Во время масштабного вторжения РФ в Украину российские оккупанты начали использовать дроны-камикадзе. Их Кремлю поставляли власти Иран, которые постоянно отказывались от подобных поставок в Россию.

В большинстве случаев РФ использует дроны для разведки украинских позиций сил обороны и массированных атак по Украине, последняя из которых произошла в ночь на четверг, 20 июля. Подробнее о ее последствиях - в материале РБК-Украина.