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Пограничники сбили дрон-камикадзе под Бахмутом

Иллюстративное фото: пограничники сбили дрон-камикадзе под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники смогли при помощи стрелкового оружия уничтожить дрон-камикадзе российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

По информации ГПСУ, при помощи беспилотника враг пытался ударить по позициям пограничников. 

Фото: пограничники сбили дрон оккупантов под Бахмутом (dpsu.gov.ua)

"Но, благодаря четкой и умелой стрельбе по воздушной цели из стрелкового оружия, полет дрона-убийцы был прекращен", - уточняют в ГПСУ. 

При этом там добавили, что дрон оккупантов взорвался в воздухе и разлетелся вдребезги. 

Уничтожение техники россиян

Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают российскую военную технику. 

В частности, вчера, 19 ноября, нашим бойцам удалось сбить еще девять вражеских беспилотников

Также они сумели подбить четыре танка оккупантов и две боевых бронированных машины. 

 

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