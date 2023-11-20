Пограничники сбили дрон-камикадзе под Бахмутом

По информации ГПСУ, при помощи беспилотника враг пытался ударить по позициям пограничников.

Фото: пограничники сбили дрон оккупантов под Бахмутом (dpsu.gov.ua)

"Но, благодаря четкой и умелой стрельбе по воздушной цели из стрелкового оружия, полет дрона-убийцы был прекращен", - уточняют в ГПСУ.

При этом там добавили, что дрон оккупантов взорвался в воздухе и разлетелся вдребезги.

Уничтожение техники россиян

Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают российскую военную технику.

В частности, вчера, 19 ноября, нашим бойцам удалось сбить еще девять вражеских беспилотников.

Также они сумели подбить четыре танка оккупантов и две боевых бронированных машины.