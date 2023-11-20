Прикордонники збили дрон-камікадзе під Бахмутом

За інформацією ДПСУ, за допомогою безпілотника ворог намагався вдарити по позиціях прикордонників.

Фото: прикордонники збили дрон окупантів під Бахмутом (dpsu.gov.ua)

"Але, завдяки чіткій та вправній стрільбі по повітряній цілі зі стрілецької зброї, політ дрона-вбивці було припинено", - уточнюють у ДПСУ.

При цьому там додали, що дрон окупантів вибухнув у повітрі і розлетівся вщент.

Знищення техніки росіян

Нагадаємо, українські військові щодня знищують російську військову техніку.

Зокрема, вчора, 19 листопада, нашим бійцям вдалося збити ще дев'ять ворожих безпілотників.

Також вони зуміли підбити чотири танки окупантів та дві бойові броньовані машини.