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Пограничники "затрофеили" дрон оккупантов на Запорожском направлении

Запорожье , Вторник 05 сентября 2023 11:12
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Пограничники "затрофеили" дрон оккупантов на Запорожском направлении Фото: пограничники "затрофеили" дрон оккупантов на Запорожском направлении (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники "приземлили" FPV-дрон российских оккупантов на Запорожском направлении. Теперь он присоединится к БПЛА украинских сил и будет работать против врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"На Запорожском направлении бойцы ГПСУ посадили вражеский ударный дрон", - говорится в сообщении.

Пограничники &quot;затрофеили&quot; дрон оккупантов на Запорожском направленииПограничники "приземлили" FPV-дрон российских оккупантов на Запорожском направлении (t.me/DPSUkr)

По данным пограничников, антидроновое ружье приземлило беспилотник настолько "мягко", что дает возможность бойцам профессионально направлять все его настройки против предыдущего владельца.

Ситуация на Запорожском направлении

ВСУ расширяют плацдарм в Запорожской области, а также продолжают контрнаступать под Бахмутом. В частности, ВСУ добились тактического успеха во время контрнаступления в Запорожской области, продвинувшись к югу от Работино и к западу от Вербового.

Помимо успешного продвижения на Запорожском направлении ВСУ в ходе контрнаступления, оккупантам не дают покоя постоянные взрывы. В частности, вечером в понедельник, 4 сентября, произошли взрывы в поселке Веселое, который расположен в 50 км от временно оккупированного Мелитополя. Этот участок захватчики считают своим "глубоким тылом".

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