Прикордонники "затрофеїли" дрон окупантів на Запорізькому напрямку
Українські прикордонники "приземлили" FPV-дрон російських окупантів на Запорізькому напрямку. Тепер він доєднається до БПЛА українських сил та буде працювати проти ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"На Запорізькому напрямку бійці ДПСУ посадили ворожий ударний дрон", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники приземлили FPV-дрон російських окупантів на Запорізькому напрямку (t.me/DPSUkr)
За даними прикордонників, антидронова рушниця приземлила безпілотник настільки "мʼяко", що дає можливість бійцям професійно спрямовувати всі його налаштування проти попереднього власника.
Ситуація на Запорізькому напрямку
ЗСУ розширюють плацдарм у Запорізькій області, а також продовжують контрнаступати під Бахмутом. Зокрема, ЗСУ досягли тактичного успіху під час контрнаступу в Запорізькій області, просунувшись на південь від Роботиного і на захід від Вербового.
Крім успішного просування на Запорізькому напрямку ЗСУ під час контрнаступу, окупантам не дають спокою постійні вибухи. Зокрема, ввечері у понеділок, 4 вересня, сталися вибухи у селищі Веселе, яке розташоване за 50 км від тимчасово окупованого Мелітополя. Цю ділянку загарбники вважають своїм "глибоким тилом".
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