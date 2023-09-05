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Прикордонники "затрофеїли" дрон окупантів на Запорізькому напрямку

Запоріжжя, Вівторок 05 вересня 2023 11:12
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Прикордонники "затрофеїли" дрон окупантів на Запорізькому напрямку Фото: прикордонники "затрофеїли" дрон окупантів на Запорізькому напрямку (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники "приземлили" FPV-дрон російських окупантів на Запорізькому напрямку. Тепер він доєднається до БПЛА українських сил та буде працювати проти ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"На Запорізькому напрямку бійці ДПСУ посадили ворожий ударний дрон", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники &quot;затрофеїли&quot; дрон окупантів на Запорізькому напрямкуПрикордонники приземлили FPV-дрон російських окупантів на Запорізькому напрямку (t.me/DPSUkr)

За даними прикордонників, антидронова рушниця приземлила безпілотник настільки "мʼяко", що дає можливість бійцям професійно спрямовувати всі його налаштування проти попереднього власника.

Ситуація на Запорізькому напрямку

ЗСУ розширюють плацдарм у Запорізькій області, а також продовжують контрнаступати під Бахмутом. Зокрема, ЗСУ досягли тактичного успіху під час контрнаступу в Запорізькій області, просунувшись на південь від Роботиного і на захід від Вербового.

Крім успішного просування на Запорізькому напрямку ЗСУ під час контрнаступу, окупантам не дають спокою постійні вибухи. Зокрема, ввечері у понеділок, 4 вересня, сталися вибухи у селищі Веселе, яке розташоване за 50 км від тимчасово окупованого Мелітополя. Цю ділянку загарбники вважають своїм "глибоким тилом".

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