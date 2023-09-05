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В "глубоком тылу" оккупантов в районе Мелитополя раздались мощные взрывы

Мелитополь, Вторник 05 сентября 2023 09:26
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В "глубоком тылу" оккупантов в районе Мелитополя раздались мощные взрывы Фото: взрывы произошли в селе Веселое в районе Мелитополя Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Вечером в понедельник, 4 сентября, произошли взрывы в поселке Веселое, который расположен в 50 км от временно оккупированного Мелитополя. Этот участок захватчики считают своим "глубоким тылом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Вчера после 9 вечера непрерывно громко было в районе Веселого - в 50 километрах от Мелитополя", - рассказал он.

В &quot;глубоком тылу&quot; оккупантов в районе Мелитополя раздались мощные взрывы

В селе Веселое в районе Мелитополя Запорожской области произошли взрывы (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

По словам Федорова, взрывы были настолько мощными, что жители поселка ощущали дрожь земли, а мелитопольцы на северо-востоке города слышали отдаленные звуки взрывов.

Взрывы в Мелитополе Запорожской области

Мелитополь Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, был захвачен российскими войсками в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину. Несмотря на то, что Мелитополь оккупанты постепенно превратили в свою военную базу там постоянно происходили взрывы, особенно участившиеся после начала контрнаступления ВСУ, в ходе которого украинским силам обороны удалось освободить уже несколько населенных пунктов в Запорожской области. Так, недавно ВСУ зашли в населенный пункт Работино и установили там украинский флаг.

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Мелитополь вибухи Запорожская область
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