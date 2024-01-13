Пограничники разоблачили новую схему выезда уклонистов (фото)

Оперативники ГНСУ сообщили, что организатор правонарушения предложил знакомому незаконно пересечь границу за 3000 долларов. Ночью дельца привез "клиента" на окраину приграничья. Там его и задержали правоохранители после получения им второй части денег - 2400 долларов.

"В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения правонарушителю", - сообщили в ГНСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

К примеру, недавно Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему в Одесской области, где за взятки помогали "уклонистам" покинуть Украину.

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