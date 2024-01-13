Прикордонники викрили нову схему виїзду ухилянтів (фото)

Оперативники ДПСУ повідомили, що організатор правопорушення запропонував знайомому незаконно перетнути кордон за 3000 доларів. Вночі ділка привіз "клієнта" на околицю прикордоння. Там його і затримали правоохоронці після отримання ним другої частини грошей - 2400 доларів.

"Нині вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу правопорушникові", - повідомили в ДПСУ.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Наприклад, нещодавно Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему в Одеської області, де за хабарі допомагали "ухилянтам" покинути Україну.

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