Пограничники разоблачили новую схему выезда уклонистов (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

Оперативники ГНСУ сообщили, что организатор правонарушения предложил знакомому незаконно пересечь границу за 3000 долларов. Ночью дельца привез "клиента" на окраину приграничья. Там его и задержали правоохранители после получения им второй части денег - 2400 долларов.

"В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения правонарушителю", - сообщили в ГНСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

К примеру, недавно Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему в Одесской области, где за взятки помогали "уклонистам" покинуть Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.