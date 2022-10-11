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Пограничники исключили неожиданное наступление войск России и Беларуси с севера

Иллюстративное фото: Пограничники исключили неожиданное наступление войск России и Беларуси с севера (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные тщательно следят за ситуацией вокруг украинско-белорусской границы. Наступление вражеских войск с северного направления не будет неожиданным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"За этим (белорусскими и российскими войсками - ред.) максимально следят подразделения разведки и всех сил обороны. Наряду с границей мы не фиксируем каких-либо изменений, но если будут происходить изменения вглубь территории Беларуси, то за определенное время до попыток каких-либо действий против Украины силы обороны Украины будут об этом знать и реагировать", - заявил Демченко.

По его словам, наступление войск РФ и Беларуси с севера не будет сюрпризом для украинских защитников.

Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и лидер белорусского режима Александр Лукашенко договорились о совместном развертывании войск на территории Беларуси.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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