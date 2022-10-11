Прикордонники виключили несподіваний наступ військ Росії та Білорусі з півночі

Українські військові ретельно стежать за ситуацією довкола українсько-білоруського кордону. Наступ ворожих військ з північного напрямку не буде несподіваним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"За цим (білоруськими та російськими військами - ред.) максимально стежать підрозділи розвідки та всіх сил оборони. Поряд з кордоном ми не фіксуємо будь-яких змін, але якщо відбуватимуться зміни вглиб території Білорусі, то за певний час до спроб будь-яких дій проти України сили оборони України знатимуть про це і реагуватимуть", - заявив Демченко.
За його словами, наступ військ РФ та Білорусі з півночі не буде сюрпризом для українських захисників.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін та лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко домовилися про спільне розгортання військ на території Білорусі.
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