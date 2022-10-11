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Прикордонники виключили несподіваний наступ військ Росії та Білорусі з півночі

Ілюстративне фото: Прикордонники виключили несподіваний наступ військ Росії та Білорусі з півночі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові ретельно стежать за ситуацією довкола українсько-білоруського кордону. Наступ ворожих військ з північного напрямку не буде несподіваним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"За цим (білоруськими та російськими військами - ред.) максимально стежать підрозділи розвідки та всіх сил оборони. Поряд з кордоном ми не фіксуємо будь-яких змін, але якщо відбуватимуться зміни вглиб території Білорусі, то за певний час до спроб будь-яких дій проти України сили оборони України знатимуть про це і реагуватимуть", - заявив Демченко.

За його словами, наступ військ РФ та Білорусі з півночі не буде сюрпризом для українських захисників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін та лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко домовилися про спільне розгортання військ на території Білорусі.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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