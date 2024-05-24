Пограничники не исключают возможного наступления РФ в Сумской области: должны быть готовы

"Конечно, следует ожидать и быть готовыми к развитию любой ситуации на любом из направлений, включая направление Сум. По примеру того, что россияне сделали в Харьковской области, по направлению населенного пункта Липки, Волчанск, такую же ситуацию россияне могут развернуть в направлении Сумской области", - сказал спикер.

Демченко отметил, что провокации россиян направлены на то, чтобы растянуть украинские силы на фронте. Однако, по его словам, пока россияне не готовят наступление в Сумской области.

При этом спикер ГПСУ подчеркнул, что Силы обороны Украины должны быть готовы к любой ситуации.

"Состоянием сейчас мы не фиксируем, что у россиян достаточно сил для того, чтобы достичь какой-то своей стратегической цели, для того, чтобы продвинуться вглубь территории Украины. Это и по технике, и по личному составу. Конечно, силы врага могут преобладать наши силы. Поэтому, несмотря на то, что у россиян недостаточно своих мощностей, они могут создать такое же, как по направлению Харьковской области, и по Сумской. Мы должны быть готовы к любой ситуации", - подчеркнул он.