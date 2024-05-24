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Прикордонники не виключають можливого наступу РФ у Сумській області: маємо бути готовими

Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники не виключають, що росіяни можуть розпочати наступ у Сумській області, як це сталося у Харківській області. Хоча зараз окупанти не мають достатньо сил для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Звісно, варто очікувати і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому з напрямків, включаючи напрямок Сум. За прикладом того, що росіяни зробили у Харківській області, по напрямку населеного пункту Липки, Вовчанськ, таку ж саму ситуацію росіяни можуть розвернути у по напрямку Сумської області", - сказав речник.

Демченко зазначив, що провокації росіян спрямовані на те, щоб розтягнути українські сили на фронті. Проте, за його словами, поки росіяни не готують наступ у Сумській області.

При цьому речник ДПСУ наголосив, що Сили оборони України повинні бути готовими до будь-якої ситуації.

"Станом на зараз ми не фіксуємо, що у росіян достатньо сил для того, щоб досягти якоїсь своєї стратегічної цілі, для того, щоб просунутися вглиб території України. Це і по техніці, і по особовому складу. Звісно, що сили ворога можуть переважати наші сили. Тому, попри те, що у росіян недостатньо своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як по напрямку Харківської області, і по Сумській. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації", - наголосив він.

 

Наступ РФ у Харківській області

Нагадаємо, що ситуація у Харківській області загострилася. Російські війська пішли у наступ на півночі області. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що окупанти дійшли до першої з трьох ліній оборони.

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, росіяни зазнають втрат, окупанти зав'язли у Вовчанську у вуличних боях.

Детальніше про те, що відбувається на фронті та чи зможуть ЗСУ переламати хід війни - матеріалі РБК-Україна.

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