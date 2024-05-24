Прикордонники не виключають можливого наступу РФ у Сумській області: маємо бути готовими

Українські прикордонники не виключають, що росіяни можуть розпочати наступ у Сумській області, як це сталося у Харківській області. Хоча зараз окупанти не мають достатньо сил для цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Звісно, варто очікувати і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому з напрямків, включаючи напрямок Сум. За прикладом того, що росіяни зробили у Харківській області, по напрямку населеного пункту Липки, Вовчанськ, таку ж саму ситуацію росіяни можуть розвернути у по напрямку Сумської області", - сказав речник.
Демченко зазначив, що провокації росіян спрямовані на те, щоб розтягнути українські сили на фронті. Проте, за його словами, поки росіяни не готують наступ у Сумській області.
При цьому речник ДПСУ наголосив, що Сили оборони України повинні бути готовими до будь-якої ситуації.
"Станом на зараз ми не фіксуємо, що у росіян достатньо сил для того, щоб досягти якоїсь своєї стратегічної цілі, для того, щоб просунутися вглиб території України. Це і по техніці, і по особовому складу. Звісно, що сили ворога можуть переважати наші сили. Тому, попри те, що у росіян недостатньо своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як по напрямку Харківської області, і по Сумській. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації", - наголосив він.
Нагадаємо, що ситуація у Харківській області загострилася. Російські війська пішли у наступ на півночі області. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що окупанти дійшли до першої з трьох ліній оборони.
За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, росіяни зазнають втрат, окупанти зав'язли у Вовчанську у вуличних боях.
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