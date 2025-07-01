Пограничники отработали дронами по вражеской технике на Курском направлении (видео)
Бойцы разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Прайм" отработали дронами по вражеской технике на Курском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
В результате успешной работы бойцы поразили:
- 1 единицу бронетехники;
- 3 транспортных средства;
- позицию минометчиков;
- место взлета и управления вражескими дронами;
- 3 блиндажа;
- 8 укрытий врага.
В том же числе враг имеет потери в живой силе - бойцы ликвидировали 7 оккупантов.
Ситуация на фронте
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 1 июля, на фронте состоялось 146 боевых столкновений. Больше всего россияне давили на Покровском направлении.
Также сегодня Генштаб впервые показал на картах боевых действий продвижение врага на территории Сумской области.
С начала войны россияне потеряли более 1,02 млн единиц живой силы. В частности за минувшие сутки потери врага составили еще 970 человек.
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