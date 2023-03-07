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Пограничники и нацгвардейцы в Бахмуте уничтожили группу "вагнеровцев" (видео)

Фото: защитники в Бахмуте уничтожили отступающую группу "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники и бойцы Нацгвардии в Бахмуте уничтожили группу наемников ЧВК "Вагнера". Защитники ликвидировали не менее 7 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Facebook.

Недавно группа боевиков "Вагнера" пыталась атаковать один из опорных пунктов украинских защитников. Военные остановили штурм оккупантов в ближнем бою.

Утратив часть группы, "вагнеровцы" начали отступать и прятаться. Однако нацгвардейцы с помощью дрона выследили беглецов. Пограничники-минометчики точным огнем атаковали боевиков.

Благодаря филигранной работе защитников Бахмута удалось уничтожить не менее 7 оккупантов.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, ситуация вокруг Бахмута в последние дни обострилась. По данным британской разведки, ВСУ стабилизировали северную линию обороны Бахмута.

Украинские военные отмечают, что Россия бросает в бой лучшие подразделения, в том числе и "вагнеровцев". Американское издание CNN заявляет, что РФ потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, где с военными обсудили оборону Бахмута. Позже Зеленский заявил, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному найти подмогу для Бахмута.

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