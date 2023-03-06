Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина, - CNN

На каждого украинского военного, погибшего при защите Бахмута, оккупанты потеряли не менее пяти человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Чиновник НАТО на условиях анонимности заявил, что соотношение пять к одному - это обоснованная оценка, основанная на данных разведки альянса.

Несмотря на благоприятное соотношение, он заявил, что Украина несет значительные потери при обороне города.

Украинские чиновники неоднократно заявляли, что они наносят России большие потери, когда Москва пытается взять Бахмут.

Напомним, 5 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных в Бахмуте. По его словам, бои за Бахмут достигли высочайшего уровня напряжения.

Добавим, что россияне бросили в бой на Бахмутском направлении лучшие свои подразделения, используя ствольные и реактивные системы залпового огня.

Отметим, что ВСУ ликвидировали за минувшие сутки 650 российских солдат. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 153 770 военных.

Кроме того, потери России в войне против Украины превышают ее суммарные потери во всех вооруженных конфликтах с 1945 года - после окончания Второй мировой.

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