Пограничники не пустили в Украину поклонницу "русского мира" из Грузии

"Гражданке Грузии, оказавшейся сторонницей нынешней российской власти, пограничники в Одесской области отказали во въезде в Украину", - отмечают пограничники.

Фото: снимки с телефона гражданки Грузии, которую не пустили в Украину (t.me/DPSUkr)

Они уточняют, что, по словам иностранки, она ехала к своей двоюродной сестре. Но сотрудники ГПСУ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины выяснили, что она поддерживает политику России.

В телефоне грузинки обнаружили материалы в поддержку российских вооруженных сил и дискредитацию украинских защитников.

Такая позиция привела к тому, что ей запретили посещать Украину.

Напомним, ранее пограничники поймали группу мужчин, которые пытались незаконно сбежать из Украины. Они сделали это при помощи дрона.