Прикордонники не пустили в Україну прихильницю "русского міра" з Грузії

"Громадянці Грузії, яка виявилася прихильницею нинішньої російської влади, прикордонники в Одеській області відмовили у в'їзді в Україну", - зазначають прикордонники.

Фото: знімки з телефону громадянки Грузії, яку не пустили до України (t.me/DPSUkr)

Вони уточнюють, що, за словами іноземки, вона їхала до двоюрідної сестри. Але співробітники ДПСУ спільно зі співробітниками Служби безпеки України з'ясували, що вона підтримує політику Росії.

У телефоні грузинки виявили матеріали на підтримку російських збройних сил та дискредитацію українських захисників.

Така позиція спричинила те, що їй заборонили відвідувати Україну.

Нагадаємо, раніше прикордонники впіймали групу чоловіків, які намагалися незаконно втекти з України. Вони зробили це за допомогою дрону.