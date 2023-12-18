UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники не пустили в Україну прихильницю "русского міра" з Грузії

Фото: прикордонники не пустили в Україну шанувальницю "русского міра" з Грузії (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники відмовили у в'їзді громадянці Грузії. Причиною стало те, що жінка підтримує російську війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram.

"Громадянці Грузії, яка виявилася прихильницею нинішньої російської влади, прикордонники в Одеській області відмовили у в'їзді в Україну", - зазначають прикордонники.

 

Фото: знімки з телефону громадянки Грузії, яку не пустили до України (t.me/DPSUkr)

Вони уточнюють, що, за словами іноземки, вона їхала до двоюрідної сестри. Але співробітники ДПСУ спільно зі співробітниками Служби безпеки України з'ясували, що вона підтримує політику Росії.

У телефоні грузинки виявили матеріали на підтримку російських збройних сил та дискредитацію українських захисників.

Така позиція спричинила те, що їй заборонили відвідувати Україну.

Нагадаємо, раніше прикордонники впіймали групу чоловіків, які намагалися незаконно втекти з України. Вони зробили це за допомогою дрону.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяДПСУВійна Росії проти України