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Строили фортификационные сооружения на юге: в ВСУ показали сокрушительный удар по оккупантам

Украина, Четверг 04 апреля 2024 14:34
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Строили фортификационные сооружения на юге: в ВСУ показали сокрушительный удар по оккупантам Фото: ВСУ уничтожили оrкупантов на Юге во время застройки фортификационных сооружений (иллюстративное фото росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Бойцы Сил специальных операций уничтожили оrкупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. По захватчикам был нанесен удар с реактивной артсистемы HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО Вооруженных сил Украины в Telegram.

"В ходе разведывательных действий на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили личный состав противника, возводившего новые фортификационные сооружения и пункт управления".

Отмечается, что операторы передали координаты расположения врага ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны и скорректировали по скоплению врага огонь HIMARS.

В результате огневого поражения ориентировочные потери противника составили:

  • 14 военнослужащих погибшими;
  • 7 военнослужащих ранены.

Уничтожение оккупантов на юге

Недавно мы сообщали, что украинские пограничники ударили по оккупантам в Херсонской области. Защитники уничтожили минометный расчет и несколько захватчиков.

Также бойцы Сил специальных операций уничтожили позицию российских оккупантов вместе с аэроразведочной аппаратурой и боекомплектом в Херсонской области.

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